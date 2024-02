Senioren in Laube ausgeraubt

Nr. 0292

Gestern Abend rief ein Ehepaar die Polizei nach Spandau und gab an, von Unbekannten beraubt worden zu sein. Drei maskierte Männer sollen gegen 18.20 Uhr gewaltsam in die Laube des Paares im Askanierring eingedrungen sein, den 82-Jährigen und die 73-Jährige fixiert und den Wohnbereich der Laube durchwühlt haben. Dabei sollen sie das Seniorenpaar mit einem Messer bedroht haben. Mit erbeutetem Schmuck und Bargeld sollen die Tatverdächtigen anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die Beraubten blieben unverletzt. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) hat die Ermittlungen übernommen.