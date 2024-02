Im Ruheraum randaliert

Nr. 0289

Unbekannte randalierten in einem Ruheraum einer Hochschule in Karlshorst. Gestern Vormittag stellten Studenten gegen 11 Uhr fest, dass ein oder mehrere Unbekannte in dem Ruheraum im Gebäude der Hochschule an der Treskowallee, der auch als Gebetsraum für muslimische Studenten genutzt wird, randaliert und verschiedene Einrichtungsgegenstände beschädigt hatten. Ob sich die Verwüstung gegen muslimische Studenten richtete, oder einen anderen Hintergrund hat, ist Gegenstand der vom Polizeilichen Staatsschutz beim Landeskriminalamt aufgenommenen Ermittlungen. Spezifische Gebetsutensilien wurden nach derzeitigem Kenntnis- und Ermittlungsstand nicht beschädigt.