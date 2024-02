Mann mit Pflasterstein am Kopf verletzt - Wer kennt diesen Tatverdächtigen?

Wer kennt den Gesuchten und kann Angaben zu seiner Person und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 in der Perleberger Straße 61a in Moabit, unter den Telefonnummern (030) 4664-273110 (zu Bürodienstzeiten) und 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.