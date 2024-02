Autos beschädigt und Einsatzwagen gerammt – Festnahme

Nr. 0284

Gestern Vormittag kam es in Buch zu einem Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung. Zeugen meldeten gegen 10 Uhr, dass ein Autofahrer bei der Ausfahrt aus einem öffentlichen Parkplatz sechs Autos touchiert und beschädigt habe. Anschließend soll der Mann auf die Groscurthstraße davongefahren sein. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten den Wagen des 39-jährigen Mannes an der Kreuzung Groscurthstraße/ Wolfgang-Heinz-Straße und Bruno-Apitz-Straße fest. Als der Tatverdächtige den Funkwagen bemerkt habe, soll er stark beschleunigt haben und auf diesen zugefahren sein. Es kam zur Kollision, durch welche der Seitenairbag in dem Einsatzwagen auslöste. Der 39-Jährige konnte im Nahbereich durch die Kräfte festgenommen werden. Eine freiwillige Atemalkoholmessung bei dem Mann ergab einen Wert von 3,95 Promille. Ein Polizeibeamter erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen im Gesichtsbereich und trat vom Dienst ab. Der Tatverdächtige zog sich Kopfverletzungen zu und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.