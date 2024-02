Discounter überfallen

Nr. 0280

Angestellte eines Supermarktes in Altglienicke alarmierten gestern Abend die Polizei zu einem Raub. Nach den bisherigen Ermittlungen und den Angaben der 55-jährigen Kassiererin betraten kurz nach 21.30 Uhr vier maskierte männliche Personen die Filiale in der Ortolfstraße, bedrohten sie im Kassenbereich mit einem Reizstoffsprühgerät und forderten die Herausgabe von Geld. Dabei soll einer der Tatverdächtigen gegen die Kassentür geschlagen haben, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen. Nach dem Öffnen der Kassenlade soll ein Komplize hineingegriffen und einen Geldscheineinsatz herausgenommen haben. Mit der Beute flüchtete das Quartett aus dem Geschäft in Richtung Birnenweg. Die 55-jährige Mitarbeiterin wurde nicht verletzt.

Zivile und uniformierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 35 suchten unverzüglich die Umgebung des Tatortes ab und nahmen aufgrund der bislang vorliegenden Personenbeschreibungen drei Jugendliche, 15, 16 und 17 Jahre alt sowie einen 18-Jährigen in der Nähe fest. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Eltern übergeben. Der 18-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen. Die Ermittlungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.