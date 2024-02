Illegales Autorennen – Führerscheine beschlagnahmt

Nr. 0279

Nach einem illegalen Autorennen wurden gestern Nachmittag in Schöneberg zwei Führerscheine beschlagnahmt. Gegen 16.20 Uhr konnten Fahnder der Polizei beobachten, wie ein 20-jähriger BMW-Fahrer und ein 29-jähriger SEAT-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit auf der Hauptstraße in Richtung Dominicusstraße unterwegs waren. An der Kreuzung Hauptstraße/Dominicusstraße hielten beide Männer ihre Autos an und warteten, bis die Ampel grün wurde. Dann rasten beide los, sodass die Räder durchdrehten und die Reifen qualmten. Das Fahrzeugheck des BMW brach nach rechts aus und wirbelte Split auf. Ein E-Rollerfahrer, der daneben fuhr, wurde dadurch gefährdet. Der SEAT-Fahrer wendete dann und fuhr zurück in Richtung Innsbrucker Platz. Die Polizeikräfte fuhren ihm hinterher. Als er bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h seine Geschwindigkeit mehr als verdoppelte, schalteten die Polizisten Blaulicht sowie Martinshorn ein und hielten ihn an der nächsten Kreuzung an. Weitere Polizeikräfte suchten den BMW-Fahrer zu Hause auf. Beide Führerscheine wurden beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen hat eine Fachdienststelle der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.