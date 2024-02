Mehrere Autos brannten

Nr. 0277

Gestern Abend brannten in Falkenhagener Feld mehrere Autos. Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkte eine Anwohnerin gegen 20.40 Uhr, dass ein Auto in der Straße Hinter den Gärten auf einem Anwohnerparkplatz brannte. Vier weitere Autos, die in der Nähe parkten, wurden ebenfalls Opfer der Flammen. Zudem wies ein Rollladen eines angrenzenden Gebäudes durch die starke Hitzeentwicklung Beschädigungen auf. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.