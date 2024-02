Zwei Personen leblos aufgefunden - Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0276

In Friedenau wurde heute Morgen ein Ehepaar leblos aufgefunden. Gegen 8.45 Uhr entdeckte eine Angehörige die Eheleute in ihrer Wohnung in der Taunusstraße. Die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin haben die Ermittlungen zum Tod der 85-jährigen Frau und des 74 Jahre alten Mannes aufgenommen. Bisherige Ermittlungen deuten darauf hin, dass ein Ehepartner den anderen und anschließend sich selbst getötet hat. Die Obduktionen sollen morgen erfolgen.