LKW-Fahrer nach Streit im Krankenhaus

Nr. 0275

Polizei und Rettungskräfte wurden heute Vormittag nach Prenzlauer Berg gerufen, nachdem ein Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern eskaliert war. Nach bisherigen Erkenntnissen rangierte der 63-jährige Fahrer eines Geländewagens mit Anhänger gegen 9.30 Uhr vor der Einfahrt eines Friedhofs in der Schönhauser Allee. Ein 61-Jähriger, der die Schönhauser Allee mit seinem LKW in Richtung Danziger Straße befuhr, musste dadurch verkehrsbedingt bremsen. Nach Zeugenaussagen soll er mehrfach gehupt haben, dann ausgestiegen und auf den Fahrer des Geländewagens und dessen 25-jährigen Mitfahrer zugestürmt sein, um seinem Unmut über die Verzögerung Ausdruck zu verleihen. Dabei soll er den 25-Jährigen geschubst und geschlagen haben. Die beiden Männer aus dem Geländewagen sollen darauf mit Faustschlägen reagiert haben, sodass der LKW-Fahrer zu Boden ging und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Ein Passant ging dazwischen und leistete Erste Hilfe, bis die alarmierten Rettungskräfte eintrafen. Sie brachten den Mann mit diversen Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.