Polizeieinsatzkräfte angegriffen und verletzt

Nr. 0274

Bei einem Polizeieinsatz in Spandau wurden gestern Abend zwei Einsatzkräfte verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Polizei gegen 19.35 Uhr zu einer Schlägerei zum U-Bahnhof Rathaus Spandau gerufen. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, machten Passanten sie auf mehrere Personen in einem U-Bahnwaggon aufmerksam, die an der Schlägerei auf dem Zwischendeck beteiligt gewesen sein sollen. Die Beamtinnen und Beamten forderten die Personen auf, den Waggon zu verlassen, um den Sachverhalt zu klären. Der Aufforderung kamen sie nach. Einen Mann, der im Waggon auf der Sitzbank lag, forderten sie ebenfalls zum Verlassen des Zuges auf. Beim Verlassen drehte er sich jedoch plötzlich weg und schlug einer Beamtin mit der Faust ins Gesicht. Anschließend versuchte er, sie zu Boden zu bringen. Ein Kollege, der ihr zur Hilfe kam, wurde ebenfalls von dem 18-Jährigen durch einen Kopfstoß attackiert. Erst als weitere Einsatzkräfte zum Ort kamen, konnte der Widerstand leistende Mann zu Boden gebracht und festgenommen werden. Er kam in einen Polizeigewahrsam, wo erkennungsdienstliche Maßnahmen und eine staatsanwaltlich angeordnete Blutentnahme erfolgte. Auch dabei leistete er Widerstand, wodurch jedoch keine weiteren Polizeibediensteten verletzt wurden. Die in der Bahn attackierten Einsatzkräfte erlitten Verletzungen am Kopf, setzten ihren Dienst aber trotzdem fort. Der Festgenommene blieb bis heute Morgen im Gewahrsam. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.