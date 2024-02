Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0272

Heute Vormittag kam es in Gesundbrunnen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte eine 83-jährige Frau gegen 9.40 Uhr die Fahrbahn der Hochstraße in Richtung Grenzstraße zwischen zwei parkenden Fahrzeugen überqueren. Dabei wurde sie von einem Kleintransporter eines 31-jährigen Autofahrers, der rückwärts fuhr, angefahren. Der Fahrer wollte sich vom rechten Fahrbahnrand wieder in den Fließverkehr einreihen und musste aufgrund seiner Parksituation ein Stück nach hinten fahren. Durch die Kollision stürzte die 83-Jährige auf die linke Körperseite auf die Fahrbahn. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Seniorin mit dem Verdacht einer Beckenfraktur für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.