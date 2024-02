Fahrzeuge der Gewerkschaft der Polizei beschmiert und beschädigt

Nr. 0271

In Schöneberg hat ein Hauswart heute Vormittag gegen zehn Uhr Beschädigungen und Schmierereien an zwei Fahrzeugen der Gewerkschaft der Polizei bemerkt, die offenbar vom vergangenen Wochenende stammen. Die beiden Pkw waren an der Geschäftsstelle der Vereinigung in der Kurfürstenstraße abgestellt. Bei beiden wurden die Scheiben der Beifahrertüren eingeschlagen und die Innenräume vermutlich mit einem Feuerlöscher eingesprüht. Außerdem haben die bislang unbekannten Tatverdächtigen mehrere politische Botschaften in roter Farbe an den Karosserien der Fahrzeuge hinterlassen. Deshalb hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen übernommen.