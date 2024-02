Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Nr. 0270

In der vergangenen Nacht zogen sich zwei Männer bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg-Nord erhebliche Verletzungen zu. Gegen 0.30 Uhr war der 47-jährige Fahrer eines Pkw mit zwei 44 und 48 Jahre alten Mitfahrern auf der Bundesautobahn 111 (Zubringer Oranienburg) in südlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Heckerdamm fuhr der Fahrer mit seinem Wagen an einen Pfosten. Später gab er an, aufgrund der schlechten Sicht- und Witterungsverhältnisse die Übersicht über den Verlauf der Fahrbahn verloren zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen waren keine anderen Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Bei dem Aufprall zog sich der 47-Jährige Knochenbrüche und Verletzungen der inneren Organe zu, sein 44-jähriger Mitfahrer erlitt Verletzungen am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte suchten erfolglos den Nahbereich nach dem dritten Insassen des Pkw ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war dieser Mann vom Unfallort geflüchtet, die Einsatzkräfte konnten ihn jedoch später kontaktieren. Er soll wohlauf sein. Von 0.30 Uhr bis circa 5 Uhr mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen der BAB 111 im Bereich der Anschlussstelle Heckerdamm sowie die Anschlussstelle Heckerdamm in Fahrtrichtung Süd gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord).