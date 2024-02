Mann in einer Straßenbahn verletzt

Nr. 0269

In Neu-Hohenschönhausen kam es heute früh nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrgästen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 37-Jähriger gegen 3.50 Uhr in der Straßenbahnlinie M4 auf Höhe der Falkenberger Chaussee/Welsestraße einem 39-Jährigen eine Bierflasche auf dem Kopf geschlagen haben, sodass diese zerbrach. Der Verletzte erlitt dadurch eine Kopfplatzwunde und Schnittverletzungen an der Hand. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 39-Jährigen zur ambulanten Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab bei ihm einen Wert von rund 4 Promille und bei dem Tatverdächtigen einen Wert von knapp 3 Promille. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der Tatverdächtige sein Weg von dort aus fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).