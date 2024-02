Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Nr. 0268

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt zu einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Neukölln, der von der Feuerwehr gestern Nachmittag gelöscht wurde. Nach jetzigem Sachstand bemerkten Anwohner gegen 14.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung und alarmierten die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer konnten das Feuer, das an mindestens zwei Stellen im Keller festgestellt wurde, löschen. Die Bewohner des Hauses wurden evakuiert und konnten nach Beendigung der Maßnahmen der Feuerwehr gegen 19 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren. Alternativ organisierte das Bezirksamt Neukölln Notunterbringungen, da in Folge des Brandes die Versorgung mit Wasser und Elektrizität gestört war. Zwei Bewohnerinnen des Mehrfamilienhauses im Alter von 22 und 41 Jahren wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Währende der Löscharbeiten war die Aronsstraße zwischen Dieselstraße und Dammweg in der Zeit von circa 15 bis 19 Uhr komplett gesperrt. Die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, dauern an.