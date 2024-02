Radfahrer angefahren

Nr. 0267

Bei einem Verkehrsunfall in Haselhorst wurde gestern Abend ein Radfahrer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Autofahrer gegen 21.15 Uhr die Gartenfelder Straße in Fahrtrichtung Paulsternstraße. An der Einmündung Gartenfelder Straße/Feldzeugmeisterstraße überquerte der 32-jährige Radfahrer unvermittelt die Fahrbahn und wurde von dem durch den 24-Jährigen gefahrenen Fahrzeug erfasst. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 32-Jährigen mit Verletzungen an Arm, Bein und Rumpf zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West).