Zum Date verabredet und beraubt - Wer kennt diesen Mann?

Nr. 0265

Mit der Veröffentlichung von Fotos sucht die Polizei Berlin nach einem Unbekannten, der sich mit einem anderen Mann über eine Datingplattform verabredet und diesen dann beraubt haben soll.

Am Mittwoch, den 12. Juli 2023, gegen 21.30 Uhr, suchte der Unbekannte den 46-Jährigen, mit dem er sich zuvor über eine Dating-App verabredet hatte, in dessen Wohnung in Mitte auf. Nach zunächst einvernehmlichen sexuellen Handlungen setzte der Gesuchte den 46-Jährigen durch Verabreichung einer Substanz außer Gefecht. Anschließend raubte er dem Mann Bargeld und verließ schließlich dessen Wohnung.

circa 25 bis 30 Jahre alt

circa 170 bis 175 cm groß

sportliche Statur

dunkle Augen

sprach Englisch mit erkennbarem spanischem Akzent

trat auf der Plattform unter dem Namen „Badbunny-hotlatin“ auf

trug ein schwarzes Basecap der Marke „Nike“, ein weißes T-Shirt der Marke „Diesel“, dunkelblaue Jeans mit Löchern, eine dunkelblaue oder schwarze Jacke, eventuell der Marke „Tommy Hilfiger“

hatte eine schwarze Kosmetiktasche mit weißen Streifen bei sich

Wer kann Angaben zur Identität des Abgebildeten und zu dessen Aufenthaltsort machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664-573100 (zu Bürodienstzeiten) und 4664- 571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) sowie per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.