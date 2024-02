Werkzeug aus Transporter gestohlen - Festnahme

Nr. 0264

Zwei aufmerksamen Anwohnerinnen ist es zu verdanken, dass heute Morgen in Reinickendorf ein mutmaßlicher Autoeinbrecher festgenommen werden konnte. Gegen 8 Uhr bemerkten die beiden Frauen unabhängig voneinander einen Mann in der Genfer Straße, der die Heckscheibe eines dort geparkten Transporters eingeschlagen hatte, mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren nahm und in einem Korb an einem Fahrrad verstaute. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 12 nahmen wenig später anhand der Personenbeschreibung der beiden Zeuginnen den tatverdächtigen 34-Jährigen fest und stellten mehrere elektrische Werkzeuge und Akkus in seinem Fahrradkorb sicher, die aus dem gewaltsam geöffneten Transporter stammten. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übergeben, welche die weiteren Ermittlungen übernahm. Sie dauern an.