In Tankstelle beleidigt und bedroht

Nr. 0263

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund und einer Bedrohung nach Marzahn alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 20-jähriger Mann gegen 1.40 Uhr in Begleitung seiner ebenfalls 20-jährigen Freundin in einer Tankstelle in der Elisabethstraße eingekauft haben. An der Kasse habe sich ein Unbekannter hinter das Pärchen gestellt und den 20-Jährigen mehrfach fremdenfeindlich beleidigt und bedroht. Nachdem seine Freundin den Notruf wählte, flüchtete der unbekannte Tatverdächtige in Richtung Blumberger Damm und anschließend auf die Elisabethstraße. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.