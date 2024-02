Aus einer Gruppe heraus beleidigt und angegriffen

Nr. 0262

Ein junger Mann rief heute früh die Polizei zu einem Imbiss in Marzahn. Der 23-Jährige gab an, dass er gegen 5 Uhr zu Fuß in der Havemannstraße unterwegs war und in Höhe des Imbisses einer vierköpfiger Männergruppe begegnete, aus der heraus er in seiner Muttersprache homophob beleidigt worden sein soll. Als er die Unbekannten fragte, was das soll, sollen drei Personen aus der Gruppe auf ihn eingeschlagen und zu Boden gebracht haben. Dort sollen die Tatverdächtigen weiter auf ihn eingetreten haben. Erst als ein Mitarbeiter aus dem Imbiss hinzukam, sollen die Angreifer von dem jungen Mann abgelassen haben und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 23-Jährige erlitt eine Schnittwunde an einem Unterarm und Verletzungen am Hals und wurde durch alarmierte Rettungskräfte in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zu der Beleidigung und der gefährlichen Körperverletzungen dauern an.