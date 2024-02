Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0261

Gestern Nachmittag wurde ein Jugendlicher in Adlershof bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr gegen 15 Uhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Pkw die Rudower Chaussee, vom S-Bahnhof Adlershof kommend in Richtung Franz-Ehrlich-Straße, als plötzlich der 17-Jährige bei Rot über die Fahrbahn gerannt sein soll und dabei angefahren wurde. Der Jugendliche erlitt Verletzungen am Kopf und am Rumpf und wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.