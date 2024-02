Mann mit Stichverletzungen aufgefunden

Nr. 0260

Dem schnellen Handeln von drei Polizisten gestern Abend in Kreuzberg hat ein 45-jähriger Mann vermutlich sein Leben zu verdanken. Passanten machten gegen 20 Uhr eine Streife des Polizeiabschnitts 53 auf einen stark blutenden Mann aufmerksam, der gegen eine Hauswand gelehnt auf dem Gehweg der Reichenberger Straße in einer großen Blutlache saß. Der 45-Jährige war nicht ansprechbar und wies mehrere Stichverletzungen am Oberschenkel auf. Die Beamten versorgten die Wunden, legten ein Tourniquet an und konnten damit die Blutungen stoppen. Zwischenzeitlich alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten, der während der Erste-Hilfe-Maßnahmen mehrmals das Bewusstsein verlor, in ein Krankenhaus. Dort wurde der 45-Jährige notoperiert. Dabei wurde festgestellt, dass eine Arterie durchtrennt war. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen zu dem Verdacht der gefährlichen Körperverletzung übernommen. Diese dauern an.