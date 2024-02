Festnahme nach Einbruch

Nr. 0257

In der vergangenen Nacht wurden in Pankow ein 17-jähriger Jugendlicher und ein 18-jähriger junger Mann nach einem Einbruch von Einsatzkräften des Polizeiabschnitts 13 festgenommen. Mehrere Zeugen, darunter auch ein sich nicht im Dienst befindlicher Polizeibeamter, beobachteten gegen 2.30 Uhr vier Personen, die sich gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft eines Telefonanbieters in der Breite Straße verschafften. Anschließend rannte das Quartett mit der Beute unter ihren Armen zur gegenüberliegenden Straßenseite. Sie stiegen dort in einen weißen Kombi und entfernten sich mit diesem in Richtung Damerowstraße. Einsatzkräfte der Polizei können den Pkw an der Auffahrt zur BAB 114 Zum feuchten Winkel stoppen. Aus dem Wagen flüchteten drei männliche Personen und konnten unerkannt entkommen. Zwei weitere Tatverdächtige, unter anderem der Fahrer, verblieben im Fahrzeug und wurden festgenommen. Im Innenraum des Pkw fanden die Beamten diverses Diebesgut und stellten es sicher. Der 17- und der 18-Jährige kamen für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam und wurden im Anschluss entlassen. Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Komplizen dauern an.