Radfahrer stürzt

Nr. 0256

Bei einem sogenannten Alleinunfall in Mitte wurde heute Vormittag ein Radfahrer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 36-Jährige gegen 10.30 Uhr den Radweg der Chausseestraße, von der Schwartzkopffstraße kommend in Richtung Habersaathstraße und stürzte aus noch nicht bekannten Gründen ohne Fremdeinwirkung. Zwei Polizisten des Abschnitts 56, die als erste Personen am Unfallort eintrafen, leisteten Erste Hilfe. Als der Radfahrer das Bewusstsein verlor, leiteten die beiden Einsatzkräfte, die eine Ausbildung als Rettungssanitäter haben, Reanimationsmaßnahmen ein, die durch alarmierte Kräfte der Berliner Feuerwehr fortgesetzt wurden. Der 36-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und wurde auf einer Intensivstation stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zum Sturzgeschehen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.