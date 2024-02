Brandstiftung an geparkten Pkw

Nr. 0254

In Neukölln wurden heute früh drei Fahrzeuge durch ein Feuer beschädigt. Gegen 5.30 Uhr bemerkte ein Passant in der Wildenbruchstraße zwei brennende Pkw, die am Fahrbahnrand geparkt wurden, und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen an beiden Autos, konnten jedoch nicht verhindern, dass diese fast vollständig ausbrannten und ein weiteres Fahrzeug, welches dahinterstand, beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten war die Wildenbruchstraße zwischen Hüttenroder Weg und Kiehlufer bis kurz nach 6 Uhr gesperrt, wovon auch eine Buslinie betroffen war. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.