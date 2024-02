Auf dem Heimweg beraubt und verletzt

Nr. 0253

Gestern Nachmittag wurde eine Seniorin im Hansaviertel von einem unbekannten Mann beraubt und verletzt. Nach Angaben der 77-Jährigen befand sie sich gegen 17.10 Uhr in der Flensburger Straße nach dem Einkaufen auf dem Heimweg, als ein Mann sie unvermittelt von hinten schubste und gleichzeitig an ihrer Handtasche zog. Die ältere Dame stürzte nach vorne und verletzte sich im Gesicht und an einer Hand. Der Angreifer flüchtete mit der entrissenen Tasche in unbekannte Richtung. Von aufmerksamen Passanten alarmierte Rettungskräfte brachten die Seniorin in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zu dem Straßenraub dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen.