Informationstafel an Denkmal beschädigt

Nr. 0251

Sicherheitsmitarbeitende stellten in der vergangenen Nacht in Tiergarten eine Sachbeschädigung fest. Gegen 1.55 Uhr bemerkten die beiden Security-Angestellten zerkratzte Gesichter auf der Informationstafel »Die ›Aktion-T4‹ und der Holocaust« am „Gedenk- und Informationsort für die Opfer der nationalsozialistischen »Euthanasie«-Morde“ an der Tiergartenstraße Ecke Herbert-von-Karajan-Straße und erstatteten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen zur gemeinschädlichen Sachbeschädigung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.