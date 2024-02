Festnahme nach Taschendiebstahl

Nr. 0249

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 57 nahmen gestern früh zwei Jugendliche in Mitte nach einem Taschendiebstahl vorläufig fest. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen sollen die beiden mutmaßlichen Taschendiebe im Alter von 16 und 17 Jahren eine 22-jährige Frau gegen 7 Uhr auf den Treppen des U-Bahnhofausgangs Heinrich-Heine-Straße angesprochen und in ein Gespräch verwickelt haben. Nachdem sich die junge Frau aus der Situation lösen konnte, stellte sie fest, dass in ihrer Handtasche das Portemonnaie fehlt. Kurz darauf alarmierte sie die Polizei. Die Beamten des Polizeiabschnitts 57 konnten die beiden Tatverdächtigen auf dem U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße festnehmen. Bei der Durchsuchung der beiden Jugendlichen konnte bei dem 16-Jährigen die Geldbörse der 22-Jährigen gefunden und ihr zurückgegeben werden. Das mutmaßliche Diebesduo wurde einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt und sollen im Laufe des Tages einem Richter zum Erlass eines Haftbefehles vorgeführt werden.