Fußgänger angefahren und verletzt

Nr. 0244

Heute früh kam es in Spandau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 29-jähriger Mann gegen 6.10 Uhr aus bislang unbekannten Gründen von der Mittelinsel auf die Fahrbahn des Altstädter Rings geraten sein. Ein 34-Jähriger, der aus der Moritzstraße kommend in Richtung Seegefelder Straße unterwegs gewesen sein soll, habe den Mann dann mit seinem Wagen erfasst. Der 29-Jährige erlitt Verletzungen an einem Bein sowie an einem Arm und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 34-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.