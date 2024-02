Mann in Gartenkolonie festgenommen

Nr. 0241

In der vergangenen Nacht nahmen Zivilkräfte einen Mann in Gesundbrunnen fest. Ein 51-Jähriger soll gegen 22.50 Uhr verdächtige Beobachtungen auf seinem Grundstück in einer Gartenkolonie in der Koloniestraße gemacht haben und alarmierte die Polizei. Als die Polizisten das besagte Grundstück betraten, hörten sie Geräusche aus Richtung eines Nachbargrundstücks und beobachteten dort einen Mann, der eine Baumaschine aus einem Schuppen trug. Die zivilen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 17 nahmen den 26-jährigen Mann, dem im Rahmen der Tatortbegehung noch drei weitere Einbruchstaten zugeordnet werden konnten, fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam. Dort wurde er dem weiterermittelnden Abschnittskommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt.