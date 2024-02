Strafbare Schmierereien - Durchsuchung bei Tatverdächtiger

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0239

Nach intensiven Ermittlungen vollstreckten Dienstkräfte des Polizeilichen Staatsschutzes heute früh mit Unterstützung von Kräften einer Einsatzhundertschaft einen von der Staatsanwaltschaft Berlin beantragten Durchsuchungsbeschluss in Kreuzberg. Im Rahmen des um 6 Uhr begonnenen Einsatzes beschlagnahmten sie bei der 42-jährigen tatverdächtigen Iranerin aufgefundene Beweismittel.

Der Frau wird vorgeworfen, seit Oktober 2023 in bislang 31 Fällen mit Stiften und Spraydosen Sachbeschädigungen, zumeist unter der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, größtenteils an öffentlichen Toiletten und in U-Bahnhöfen begangen zu haben. In einer Vielzahl der Fälle soll sie Davidsterne mit integriertem Hakenkreuz aufgetragen haben.

Bei einem weiteren, zwischenzeitig bekanntgewordenen Vorfall, soll die 42-Jährige am 25. Januar 2024 gegen 6.20 Uhr versucht haben, mit dem Inhalt eines Benzinkanisters das Tor des Geländes der iranischen Botschaft in Brand zu setzen. Dabei wurde sie von Mitarbeitenden des Objektschutzes der Polizei Berlin festgenommen und anschließend erkennungsdienstlich behandelt.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Sachbeschädigungen wie auch des Vorfalls am 25. Januar 2024 sowie die Auswertung der heute aufgefundenen Beweismittel – Spraydosen, Schablonen und das Mobiltelefon der Beschuldigten – dauern an.