Nach Diebstahl aus Auto festgenommen

Nr. 0238

Auf frischer Tat gingen der Polizei Berlin gestern Nachmittag zwei mutmaßliche Diebe in Charlottenburg ins Netz. Zivilkräften des Polizeiabschnitts 25 fielen gegen 14.15 Uhr am Kurfürstendamm zwei Männer auf, die sich verdächtig an geparkten Autos verhielten. Einer von ihnen öffnete dann plötzlich die Fahrertür eines Wagens, beugte sich hinein und rannte gemeinsam mit seinem Komplizen und einem aus dem Auto entnommenen Rucksack davon. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf und konnten kurz darauf das flüchtende Duo festnehmen. Dabei verletzte sich ein Beamter am Knie sowie an der Hand und beendete seinen Dienst. Die festgenommenen 28 und 41 Jahre alten Männer, die in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügen, wurden der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) überstellt, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat.