Geschäftsinhaberin bei Überfall gewürgt

Nr. 0236

Gestern Mittag kam es in Schmargendorf zu einem Überfall auf ein Juweliergeschäft, bei dem die Inhaberin brutal angegriffen wurde. Nach ihren Aussagen betrat gegen 12.45 Uhr zunächst ein Mann den Laden in der Reichenhaller Straße und ließ sich von der 79-Jährigen ein Schmuckstück zeigen. Plötzlich drängte er sie in einen Hinterraum, brachte sie dort zu Boden und verlangte Geld. Anschließend würgte der Unbekannte die Besitzerin, versuchte sie zu knebeln und bedrohte sie mit dem Tod. Währenddessen kam ein Komplize in das Geschäft und nahm mehrere Schmuckstücke an sich. Nachdem der erste Räuber der Überfallenen noch Reizgas ins Gesicht gesprüht hatte, floh das Duo in unbekannte Richtung. Die 79-Jährige erlitt Reizungen, klagte über Schmerzen und ließ sich vom alarmierten Rettungsdienst ambulant behandeln. Die Ermittlungen hat das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.