Festnahme nach Drogenverkauf - 600 Konsumeinheiten Heroin und Kokain sichergestellt

Nr. 0234

Gestern Nachmittag wurde in Haselhorst ein mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen, der offenbar Heroin und Kokain anbot. Detaillierte Zeugenhinweise und umfangreiche Ermittlungen führten zivile Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 21 und der 24. Einsatzhundertschaft gegen 15 Uhr zum U-Bahnhof Zitadelle. Ein 28-Jähriger traf sich nacheinander mit mehreren Personen im Umfeld des U-Bahnhofs und holte sich vermutlichen Nachschub aus einem nahegelegenen Versteck. Die mutmaßlichen Heroin-Käufer und ihr Verkäufer wurden festgenommen. Bei der Durchsuchung des Händlers stellte man Geld in kleiner Stückelung, drei Mobiltelefone und ein Pfefferspray fest. Am Lagerort des mutmaßlichen Drogenverkäufers fand man rund 600 verkaufsfertige, kugelartige Verpackungen mit Heroin bzw. Kokain. Sämtliche Gegenstände, das Geld und die Drogen wurden sichergestellt. Bei den erwerbenden Personen stellten die Einsatzkräfte die Identitäten fest. Im Anschluss konnte sie ihre Wege fortsetzen. Der 28-Jährige wurde hingegen dem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt. Derzeit wird geprüft, ihn heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorzuführen. Die Ermittlungen dauern an.