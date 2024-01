Angedrohter Suizid - Mann in Wohnung überwältigt

Nr. 0232

Kräfte des Spezialeinsatzkommandos überwältigten in der vergangenen Nacht einen Mann in Hellersdorf, der damit drohte, sich selbst und das Gebäude in Brand setzen zu wollen. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierte eine Anwohnerin gegen 20.35 Uhr die Polizei zu einem Wohnhaus in der Elfriede-Brüning-Straße, da der 44-Jährige im Hausflur und in seiner Wohnung randaliert hatte. Am Ort eingetroffene Polizeikräfte nahmen im Hausflur starken Benzingeruch war und hörten den 44-Jährigen, der sich in seiner Wohnung befand, laut schrie und drohte, sich anzuzünden, sofern sich jemand zur Wohnung begeben würde. Daraufhin wurde das Wohnhaus evakuiert und Kräfte des SEK zum Einsatzort alarmiert. Gegen 1.25 Uhr wurde der 44-Jährige in der Wohnung festgenommen, in ein Krankenhaus gebracht und stationär in diesem aufgenommen. Die Hintergründe der Nötigung sowie des versuchten Suizids sind Gegenstand der Ermittlungen, die ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) führt. Rund 200 Polizistinnen und Polizisten befanden sich im Einsatz.