Mann mit Pfefferspray angegriffen

Nr. 0231

Gestern Nachmittag soll ein Unbekannter einen 18-Jährigen in Wittenau unvermittelt mit Reizgas besprüht haben. Der Heranwachsende gab an, gegen 17.40 Uhr zusammen mit einem Kollegen am U-Bahnhof Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik aus einem Zug der Linie U8 in Richtung Wittenau gestiegen zu sein. Dort soll ihn ein ebenfalls ausgestiegener Fahrgast plötzlich mit Reizgas besprüht haben und anschließend wieder in die noch wartende U-Bahn eingestiegen sein. Der 18-Jährige, welcher wie auch sein Begleiter als Wachschutz-Angestellter erkennbar war, erlitt Augenreizungen, die am Ort von alarmierten Rettungskräften behandelt wurden. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.