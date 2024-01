Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0230

Bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg wurde gestern Abend eine Fußgängerin verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Wagen gegen 19 Uhr den Mehringdamm aus Richtung Blücherstraße kommend in Richtung Yorckstraße. Vor der Kreuzung soll er zunächst an einer roten Ampel gewartet und dann bei Grün wieder angefahren sein. Vom begrünten Mittelstreifen aus soll unvermittelt eine 47-jährige Fußgängerin die Fahrbahn betreten haben. Der Autofahrer gab an, er habe noch ausweichen wollen, was ihm aber nicht mehr gelungen sei. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Frau Verletzungen an Kopf und Bein erlitt und von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Mehringdamm blieb für die Unfallaufnahme bis etwa 21.20 Uhr gesperrt, wovon auch der Schienenersatzverkehr betroffen war. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.