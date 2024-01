Kind beleidigt

Nr. 0229

Gestern Mittag zeigte ein Kind eine fremdenfeindliche sowie rassistische Beleidigung in Friedrichshain bei einem Polizeiabschnitt an. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Unbekannter gegen 13.50 Uhr in einer Bahn der Linie S7 auf die 13-Jährige zugegangen und sie fremdenfeindlich sowie rassistisch beleidigt haben. Daraufhin soll das Mädchen am Bahnhof Ostkreuz ausgestiegen sein. Sie begab sich ein wenig später zu einer Polizeiwache. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen.