Tatverdächtiger bei Absuche gefasst

Nr. 0225

Nur von kurzer Dauer war die Flucht eines Mannes, nachdem er gestern Mittag in ein Auto in Gesundbrunnen eingebrochen war. Eine Fußgängerin überquerte gegen 11.30 Uhr die Fahrbahn der Wiesenstraße, als sie einen lauten Knall hörte. Beim Umsehen erblickte die 28-Jährige einen Mann, der sich durch ein eingeschlagenes Seitenfenster in ein geparktes Taxi beugte und anschließend mit einer Tasche in der Hand die Flucht zu Fuß in Richtung Pankstraße antrat. Die Zeugin alarmierte die Polizei. Die Besatzung des eintreffenden Funkwagens nahm die Beschreibung des Tatverdächtigen auf und gab sie an eine hinzugezogene Zivilstreife des Polizeiabschnitts 17 weiter. Im Rahmen der Absuche der Umgebung entdeckten die Einsatzkräfte einen Mann, auf den die Beschreibung passte, und überprüften ihn. Zwischenzeitlich konnte der 37 Jahre alte Besitzer des Taxis ausfindig gemacht und zum Tatort gerufen werden. Er gab an, dass aus seinem Wagen eine Umhängetasche mit Geld, einem Handy und einem Autoschlüssel fehle. Bei dem 38-jährigen Verdächtigen konnten Geldscheine in der angegebenen Stückelung sowie ein Handy der genannten Marke aufgefunden werden, so dass er nunmehr festgenommen wurde. Nachdem er zunächst die Tat bestritt, räumte er sie im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen ein und führte die Einsatzkräfte zu einem Hauseingang in der Schererstraße, wo er die Umhängetasche, in welcher sich auch noch der Autoschlüssel befand, weggeworfen hatte. Alle entwendeten Gegenstände konnten dem Taxifahrer zurückgegeben werden. Der Festgenommene kam für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam, konnte anschließend nach Hause und muss sich nun wegen besonders schweren Diebstahls verantworten. Die weiteren Ermittlungen hat ein Kriminalkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.