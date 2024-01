Sprengung eines Geldautomaten – Täter auf der Flucht

Nr. 0223

In der vergangenen Nacht sprengten drei unbekannte Täter mindestens einen Geldautomaten im Märkischen Viertel. Zeugenaussagen zufolge näherten sich gegen 2.30 Uhr drei dunkel gekleidete und maskierte Personen einem Einkaufszentrum am Wilhelmsruher Damm mit einem Pkw. Nach bisherigem Erkenntnisstand hebelten sie die Eingangstür des Einkaufszentrums auf und verschafften sich so Zugang zu zwei freistehenden Geldautomaten einer Bankfiliale. Sie sprengten mit einem bislang unbekannten und zur Sprengung geeigneten Stoff mindesten einen der Geldautomaten und erbeuteten Geld in unbekannter Höhe. Das Trio flüchtete mit dem Pkw in Richtung Rosenthal. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.