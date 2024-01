Festnahme nach Ladendiebstahl - Detektiv attackiert

Nr. 0221

Gestern Abend wurde ein Mann in Charlottenburg nach einem räuberischen Diebstahl vorläufig festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen sprach der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in der Wilmersdorfer Straße gegen 19.30 Uhr einen 21-jährigen Mann an, nachdem er über eine Überwachungskamera beobachtet hatte, dass der Mann diverse Kosmetikartikel in einen Beutel steckte. Als der 37-jährige Detektiv den mutmaßlichen Dieb aufforderte, ihn in sein Büro zu begleiten, schlug dieser dem Detektiv mehrfach ins Gesicht. Der 37-Jährige erlitt dabei eine Gehirnerschütterung und kam zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus. Der Tatverdächtige wurde bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Polizei in den Büroräumen des Drogeriemarktes festgehalten. Aus dem Büro hatte der Mann dann noch eine Geldbörse entwendet, welche bei einer Durchsuchung des 21-Jährigen gefunden werden konnte. Der Tatverdächtige wurde für weitere Ermittlungen einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt und soll im Laufe des Tages einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.