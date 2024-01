Raub in einem Spätkauf

Nr. 0220

In der vergangenen Nacht überfielen vier Unbekannte einen Spätkauf in Haselhorst. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Männer gegen 22.50 Uhr den Laden im Simonring betreten und sich zu der 29-jährigen Angestellten hinter den Tresen begeben haben. Dort soll einer von ihnen die 29-Jährige zu Boden geführt und ein weiterer sie mit einer mutmaßlichen Schusswaffe bedroht haben. Im weiteren Verlauf soll sich das Quartett mit Zigaretten eingedeckt und anschließend versucht haben, die Kasse zu öffnen. Als ihnen dies nicht gelang, flüchteten die vier mit der Beute in Richtung Faucherweg und betraten den U-Bahnhof Haselhorst. Alarmierte Einsatzkräfte stoppten eine Bahn der Linie U7 an der Station Mierendorffplatz und durchsuchten diese, konnten die Flüchtenden dort allerdings nicht antreffen. Die Mitarbeiterin des Spätkaufs klagte über Schmerzen am Kopf und am Oberkörper, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 2 (West).