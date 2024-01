51-jährige Frau vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0217

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Frau aus Westend. Seit Freitag, den 26. Januar 2024, 6.30 Uhr, wird die 51-jährige Colette MERTENS-MEIßNER vermisst. Nach den bisherigen Ermittlungen verließ sie unbemerkt die Wohnung ihrer befreundeten Nachbarin an der Passenheimer Straße und ist vermutlich zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Sie soll sich seit der letzten Woche in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und könnte sich dadurch in einer hilflosen Lage befinden. Zudem führt Sie keine Personalpapiere und kein Handy mit sich.

Sie wird wie folgt beschrieben:

zwischen 165 bis 172 cm groß

schlanke Statur

blonde, kurze, leicht gewellte Haare

trägt einen beige-weißen Kapuzenpullover, eine enganliegende blaue Jeanshose und keine Schuhe

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer hat die Vermisste seit Freitag, den 26. Januar 2024 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter der Rufnummer (030) 4664-271100 an die Internetwache oder an jede andere Polizeidienststelle.