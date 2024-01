Rechtsextreme Äußerung und Gewaltandrohung - Wer kennt diesen Mann?

Nr. 0218

Mit der Veröffentlichung eines Lichtbildes aus einer Überwachungskamera am Bahnhof Gesundbrunnen sucht die Polizei Berlin nach einem unbekannten Tatverdächtigen. Am 5. November 2021 gegen 20.45 Uhr fiel der unbekannte Gesuchte durch lautes und aggressives Schreien im Bahnhofsbereich auf. Nach einer begangenen Sachbeschädigung an einem Aschenbecher sprachen ihn zwei Mitarbeitende der DB-Sicherheit an. Ihnen gegenüber äußerte der Tatverdächtige die Worte “Heil Hitler” und drohte ihnen mit einem mitgeführten Hammer Gewalt an.

schlanke Statur

Glatze

Bart

bekleidet mit einer gelben Warnjacke mit der Aufschrift “BPG Building Partners Group”, einer schwarzen Handwerkerhose sowie dunklen Schuhen

führte einen olivgrünen Rucksack mit sich