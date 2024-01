Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0214

Gestern Mittag kam es in Oberschöneweide zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin verletzt wurde. Derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr eine 43-jährige Frau gegen 13.50 Uhr die Straße An der Wuhlheide in Richtung Rudolf-Rühl-Allee. Ein 54-jähriger Autofahrer stand bei Rot abstrahlender Ampel auf dem rechten Linksabbiegerstreifen der Straße An der Wuhlheide in Richtung zur Straße zum FEZ. Zu diesem Zeitpunkt kam es an der Örtlichkeit zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen aufgrund eine Fußballspiels, so dass der Straßenverkehr zusätzlich durch Einsatzkräfte der Polizei geregelt wurde. Als der 54-Jährige auf Weisung eines den Verkehr regelnden Polizeibeamten in die Spindlersfelder Straße nach links abbog, kam es zum Zusammenstoß mit der von rechts kommenden Radfahrerin. Durch die Kollision stürzte die 43-Jährige auf die Fahrbahn und erlitt diverse Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Der 54-Jährige und seine 50-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.