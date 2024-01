Polizistin angegriffen und verletzt

Nr. 0213

Eine Polizistin, die sich in den Dienst versetzte, um einen Streit zu schlichten, wurde gestern früh in Prenzlauer Berg verletzt. Gegen 5 Uhr war die Beamtin auf dem Weg zur Arbeit, als sie in der Danziger Straße einen verbalen Streit zwischen einem 18-Jährigen und einer 19-Jährigen bemerkte. Als sie schlichten wollte, wurde sie von dem Mann zu Boden geschubst. Anschließend schlugen und traten beide auf die am Boden liegende Polizistin ein und flüchteten. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 18 stellten das Duo noch in der Nähe und nahmen es fest. Bei beiden bestand der Verdacht, dass sie alkoholische Getränke zu sich genommen hatten, woraufhin Blutentnahmen in einem Gewahrsam erfolgten. Auch erkennungsdienstliche Behandlungen mussten sie über sich ergehen lassen. Es wurde festgestellt, dass die junge Frau aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls zu einer gefährlichen Körperverletzung zur Fahndung ausgeschrieben war. Daraufhin wurde sie der Justiz überstellt. Der Mann kam wieder auf freien Fuß. Die angegriffene Polizistin erlitt Verletzungen im Gesicht und kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurde. Sie musste ihren Dienst beenden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.