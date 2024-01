Einsatzkräfte an der Alexwache angegriffen

Nr. 0212

Dienstkräfte der Polizeiwache am Alexanderplatz in Mitte wurden in der vergangenen Nacht gegen 23.10 Uhr auf einen Streit zwischen zwei Männern in unmittelbarer Nähe der Wache aufmerksam. Es stellte sich heraus, dass sich einer der beiden, ein 27-Jähriger, vom Lärm der BSR-Kehrmaschine gestört fühlte, mit der der andere, 44 Jahre alt, seinen Dienst versah. Die Dienstkräfte der Alexwache und Bundespolizisten gingen dazwischen, versuchten zu schlichten und sprachen dem 27-Jährigen einen Platzverweis aus. Daraufhin trat der 27-Jährige einem Beamten gezielt gegen die Beine und verletzte ihn dadurch am Knie. Die Einsatzkräfte brachten den Tatverdächtigen anschließend zu Boden und legten ihm Handfesseln an; auch dagegen wehrte sich der 27-Jährige und verletzte zwei weitere Beamtinnen leicht. Der Knieverletzte musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Seine beiden Kolleginnen traten ohne Behandlung vom Dienst ab. Der Tatverdächtige wurde an ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) überstellt. Heute soll er einem Richter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüfen soll.