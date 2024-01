Auto geklaut - Festnahme

Lichtenberg/Marzahn-Hellersdorf

Nr. 0211

Gestern Abend nahmen Polizisten in Mahlsdorf einen mutmaßlichen Autodieb fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand bemerkte ein 75-Jähriger gegen 19.45 Uhr, dass sein Renault Scenic soeben entwendet wurde. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten das Fahrzeug mit einem Mann am Steuer kurze Zeit später an der Kreuzung Alt-Mahlsdorf/Neuenhagener Straße fest und stoppten es anschließend in der Straße Alt-Mahlsdorf. Der Fahrer versuchte noch über eine Grünfläche auszuweichen, fuhr dabei jedoch gegen einen hohen Bordstein, beschädigte dadurch einen Reifen des gestohlenen Fahrzeugs und kam zum Stehen. Die Einsatzkräfte holten den Fahrer aus dem Auto und nahmen ihn fest. Der 43-Jährige wurde der Kriminalpolizei der Direktion 3 überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.