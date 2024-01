Zwei Seniorinnen angefahren

Nr. 0209

Bei einem Verkehrsunfall in Steglitz erlitten zwei Seniorinnen gestern Nachmittag Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 23-Jährige mit ihrem Wagen gegen 14.50 Uhr die Schloßstraße aus Richtung Feuerbachstraße kommend in Richtung Rathaus Steglitz. Offenbar übersah sie dabei zwei 85 und 87 Jahre alte Seniorinnen, die die Schloßstraße auf Höhe der Schildhornstraße an der dortigen Fußgängerfurt überquerten. Die beiden Fußgängerinnen wurden von dem Pkw angefahren und zu Boden geschleudert. Dabei erlitten beide erhebliche Verletzungen und wurden von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die 87-Jährige musste sofort operiert werden, Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach aber nicht bestehen. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage nicht in Betrieb. Die Schloßstraße blieb zwischen 15 und 17 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen hat übernommen.