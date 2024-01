Jugendlichen beraubt - Wer kennt die Tatverdächtigen?

Nr. 0207

Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern sucht die Polizei Berlin nach sechs unbekannten Tatverdächtigen. Die mutmaßlich Jugendlichen stehen im Verdacht, am 18. Mai 2023 gegen 12 Uhr am Europaplatz in Moabit einem damals 15-Jährigen dessen Kopfhörer weggenommen und das dazugehörige Ladecase verlangt zu haben. Dabei sollen sie den 15-Jährigen und seinen gleichaltrigen Begleiter durch Vorhalten mehrerer Messer bedroht haben, bis die beiden aus Angst nachgaben.

Wer kennt die abgebildeten Tatverdächtigen?

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Unbekannten machen?

Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in Spandau unter den Telefonnummern (030) 4664-273319 und (030) 4664-271100 oder per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache sowie an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.